«Он не любил бегать и защищаться». Тренер «Андерлехта» вспомнил выступления Доку в Бельгии

Тренер молодёжной команды «Андерлехта» Бенуа Хегеман вспомнил о том, как в бельгийском клубе проявлял себя вингер Жереми Доку, с нынешнего сезона выступающий за «Манчестер Сити».

«Он не любил бегать, не любил защищаться и не любил ходить в спортзал. Жереми был очень уверен в себе, мы все также считали, что у него впереди много работы. Он должен был развить свою левую ногу, умение играть в атаке и находить позицию на поле.

В клубе все думали, что он достаточно хорош для того, чтобы сделать профессиональную карьеру в «Андерлехте» или в любой другой бельгийской команде, но не для того, чтобы играть за такой великий европейский клуб, как «Манчестер Сити». Мы немного удивлены, но, прежде всего, очень гордимся Доку», — приводит слова Хегемана Mundo Deportivo.

Напомним, Доку находился в системе «Андерлехта» с 2017 по 2020 год.