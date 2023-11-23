Экс-игрок «Ливерпуля» Джонсон назвал лучшего правого защитника сборной Англии

Бывший игрок «Челси» и «Ливерпуля» Глен Джонсон рассказал, кто, по его мнению, является лучшим правым защитником сборной Англии.

«Каждый правый защитник в сборной Англии обладает различными навыками, поэтому сложно сказать, кого выбрать. Трент Александер-Арнольд великолепен при игре на стандартных положениях, в атаке и в пасе, скорость Уокера очень важна, передача Триппьера. Я думаю, важно сказать, что то, как игроки играют за свои клубы, они не могут делать это на международном уровне. Уокер, например, играет за лучшую команду мира, где тебе может всё сойти с рук. В сборной Англии такое не возможно. По мне, если бы я выбирал правого защитника для сборной Англии, то это был бы Рис Джеймс. Он наименее склонен к ошибкам и при этом представляет огромную угрозу для нападения», — сказал Джонсон в интервью Squawka.