Игрок ЦСКА Фёдор Чалов: я очень сильно скучаю по Лиге чемпионов

Нападающий московского ПФК ЦСКА Фёдор Чалов рассказал, о желании вновь сыграть в Лиге чемпионов.

«Летом ходили разговоры про «Галатасарай»? Команда играющая, выступающая в Лиге чемпионов, с большим количеством болельщиков. И да, я очень сильно скучаю по Лиге чемпионов. Когда ты там играешь, не так сильно это ценишь. А когда уже тебя там нет, и ты включаешь ТВ, сразу разные мысли в голову лезут, непонятно, сможешь ли ещё раз оказаться там. Становится грустно, а потом накатывает мотивация — от тебя же не в последнюю очередь зависит, сыграешь ли ты в ЛЧ? Значит, надо работать», — приводит слова Фёдора Чалова «Комсомольская правда».

25-летний российский нападающий является воспитанником академии московского клуба. Чалов выступает за основную команду ЦСКА с 2016 года. За это время он принять участие в 242 матчах во всех турнирах, в которых забил 83 гола и отдал 40 результативных передач.