Чалов — о Швейцарии: там футбол больше индивидуальный вид спорта, чем командный

Нападающий московского ЦСКА и сборной России Фёдор Чалов рассказал о специфике чемпионата Швейцарии.

«Кузяев рассказывает, что интенсивность даже на тренировках в «Гавре» выше, чем в чемпионском «Зените», было ли в «Базеле» так же? Там иная специфика. Там футбол больше индивидуальный вид спорта, чем командный. Там скаутов от европейских лиг намного больше, и парни бьются за себя, за своё будущее, чтобы их заметили в топах. И там молодой игрок предпочтёт подождать и не переходить в топ-клуб Швейцарии с риском попасть на скамейку. Он останется в средней команде, но с гарантированной игровой практикой, чтобы чаще себя показывать», — приводит слова Фёдора Чалова «Комсомольская правда».

Напомним, 25-летний российский нападающий выступал в швейцарском «Базеле» на правах аренды в первой половине 2022 года. Чалов провёл там 14 матчей, забив в них четыре гола, после чего вернулся в ЦСКА.