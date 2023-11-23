«Лутон Таун» оштрафован на £ 120 000 за гомофобные скандирования со стороны его фанатов

Футбольная ассоциация Англии (FA) оштрафовала футбольный клуб «Лутон Таун» на £ 120 000 (€ 136 000) за то, что болельщики этого клуба скандировали гомофобные кричалки во время матча первого тура АПЛ с «Брайтоном» (4:1).

«Клуб принял обвинение в том, что наши болельщики скандировали оскорбительные, гомофобные, дискриминационные кричалки во время матча открытия сезона Премьер-лиги с «Брайтоном» в субботу, 12 августа.

Как инклюзивный, ориентированный на семью клуб «Лутон Таун» не терпит оскорбительных скандирований, подобных этому и придерживается политики абсолютной нетерпимости ко всем видам дискриминации. Это неприемлемо ни по отношению к кому-либо в футболе или обществе в целом: ни лично, ни онлайн.

Причастные к этому лица совершили преступление, и любой, кто впоследствии будет уличён в подобном, получит дисквалификацию от клуба и столкнётся с полицейским расследованием», — сказано в заявлении на официальном сайте клуба.