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«Гранада» примет участие в акции, направленной против насилия над женщинами

«Гранада» примет участие в акции, направленной против насилия над женщинами
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Испанская «Гранада» присоединится к акции, посвящённой Дню борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин (25 ноября). Об этом информирует официальный сайт клуба.

Сообщается, что «Гранада» объединится с компетентным правительственным подразделением, вместе с которым они будут организовывать специальные мероприятия, направленные на повышение уровня осведомлённости граждан о данной проблеме, а также на выработку действий, способных предотвратить все формы насилия в отношении женщин.

Одним из мероприятий в рамках этой акции станет то, что «Гранада» пригласит жертв гендерного насилия на матч Ла Лиги с «Атлетиком» из Бильбао, который состоится 10 декабря.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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