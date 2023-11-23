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Игорь Семшов: сборную России любят и хотят видеть в любых товарищеских матчах

Игорь Семшов: сборную России любят и хотят видеть в любых товарищеских матчах
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Бывший футболист сборной России Игорь Семшов поделился мнением о минувшем товарищеском матче российской национальной команды с Кубой (8:0).

«В матче с Кубой сборная России превосходила соперника по всем статьям, во всех компонентах. Команда устроила хороший праздник для болельщиков в Волгограде.

С другой стороны, понимаем, что сейчас сборная ни к чему не готовится. Тренерский штаб смотрит кандидатов. Сборная — для народа, поэтому то, что она собирается и проводит товарищеские игры — уже плюс.

Интересно ли было болельщикам смотреть матчи с такими соперниками? К сожалению, выбирать не приходится. Для народа игры сборной — отдушина. Для этого она и существует. Большие стадионы, на которых играла команда, заполнялись практически до отказа. Это говорит о том, что сборную любят и хотят видеть в любых товарищеских матчах», — сказал Семшов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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