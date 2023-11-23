Тренер «ПСЖ» Энрике: Лига 1 — скучный чемпионат? Нет, она лучше, чем я ожидал!

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике ответил на вопрос о том, является ли французская Лига 1 скучным чемпионатом, о чём ранее заявил бывший футболист сборной Франции Тьерри Анри.

«Для меня Лига 1 не является скучным чемпионатом. Я вижу здесь очень открытые матчи. Лига 1 намного лучше, чем я думал. Считаю, что в этом чемпионате есть хорошие игроки, которые затем перейдут в другие отличные лиги, такие, как например, АПЛ», — приводит слова Энрике RMC Sport.

Напомним, ранее Анри объяснил, что чемпионат Франции является скучным, поскольку в нём мало забивают и почти не бьют по воротам.

После 12 туров Лиги 1 команда Энрике набрала 27 очков и на текущий момент занимает первое место в турнирной таблице. В грядущую пятницу, 24 ноября, «ПСЖ» сыграет с «Монако». Матч состоится в 23:00 мск.