Игрок «Пари НН» Гоцук: зачем брать иностранцев, если есть я? Это к руководству «Спартака»

Защитник и капитан «Пари Нижний Новгород» Кирилл Гоцук рассказал, была ли у него мечта играть за московский «Спартак».

«За «Спартак» когда перестал болеть? Лет в 20. Понимал, что уже своя карьера началась, и стало меньше времени, чтобы уделять его другой команде. Мечта играть за «красно-белых» была? Скорее, цель играть за топовый клуб.

Кто-то сказал: зачем покупать непонятных иностранцев, если есть Гоцук? (Улыбается). Это надо к руководству «Спартака» обратиться. Если бы кто-то хотел, давно бы купили. Считаю, что сейчас я нахожусь на своем месте.

Всё равно же есть мысли, что смог бы заиграть в «Спартаке», ЦСКА, «Зените»? Каждый футболист оценивает себя по максимуму. Я заиграл в «Пари НН», достиг этого уровня. Если попаду в другую команду, буду стараться доказывать свой уровень там. А смог бы или нет, для меня не существует сослагательного наклонения», — приводит слова Гоцука «Матч ТВ».

Напомним, в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги «Пари Нижний Новгород» занимает девятую строчку в турнирной таблице, набрав 21 очко в 15 встречах.