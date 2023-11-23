Экс-игрок сборной России Бугаев, задержанный по делу о наркотиках, заболел в СИЗО

Екатерина Макличенко, адвокат бывшего футболиста сборной России, «Локомотива», «Торпедо» и «Краснодара» Алексея Бугаева, задержанного 1 ноября за хранение и сбыт наркотиков, рассказала, что Алексей заболел в следственном изоляторе (СИЗО).

«Уже подали кассационную жалобу на меру пресечения Бугаеву? Суд пока не изготовил до конца судебные акты. Ходатайство о выдаче судебных актов в апелляционные инстанции подано. Нам их выдадут, и тогда с оригиналами мы сможем обжаловать. Вообще в ближайшее время думаем собрать пресс‑конференцию. У нас есть данные, которые полностью могут подтвердить общественности и правоохранительным органам, что Алексей Бугаев совершенно не причастен к тому, в чем его обвиняют. Нужно утрясти формальные моменты, чтобы поспешные публикации никак не навредили ему. Сейчас мы все выясним и представим эти доказательства по запросам, которые изначально направляли.

Алексей на первом же допросе при следователе говорил о том, что он не брал наркотики, не подходил к ним. Также у него есть переписка с отцом, из которой видно, что Алексей собирается сдать тех самых наркодилеров, которые предлагают ему так называемую «работу».

Как себя чувствует Алексей сейчас? Алексей чувствует себя неважно, он заболел в СИЗО. Ему оказывают медицинскую помощь? В СИЗО есть медицинская помощь, но сложно сказать, насколько она эффективна», — приводит слова Макличенко «Матч ТВ».

Напомним, 1 ноября появилась информация, что 42-летнего бывшего футболиста Алексея Бугаева задержали в Краснодаре, где обнаружили при нём порядка 495 граммов мефедрона. Правоохранители установили, что Бугаев получил наркотические вещества во владение с помощью найденной на улице «закладки». На Алексея заведено уголовное дело о покушении на сбыт в особо крупном размере. При задержании Бугаев оказал сопротивление полицейским, получив в связи с этим семь суток заключения в СИЗО за неповиновение.