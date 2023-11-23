Джонсон: Нуньес точно может стать частью европейской элиты, он фантастический игрок

Бывший игрок «Челси» и «Ливерпуля» Глен Джонсон поделился мнением об уругвайском форварде мерсисайдцев Дарвине Нуньесе.

«Насколько Нуньес близок к тому, чтобы войти в элиту европейского футбола? Я думаю, что Нуньес абсолютно точно может стать частью европейской элиты. В прошлом году он произвёл на меня большое впечатление, даже когда не забивал, потому что всё равно представлял угрозу. Всегда беспокоишься о нападающих, которые не только не забивают, но и не влияют на игру в других моментах, чего нельзя сказать о Нуньесе. Конечно, он упускает моменты, но создаёт их для партнёров по команде, представляет угрозу для защитников. Он фантастический игрок.

Есть ли в его игре моменты, требующие улучшения? Люди говорят о его темпераменте, но я думаю, что именно это делает его таким, какой он есть. Вы не хотите его потерять и просто должны использовать его. Если вы хотите, чтобы он всё время вёл себя идеально, то потеряете ту часть его характера, которая делает его уникальным. Пока он может контролировать это и оставаться спокойным и расчётливым, он просто великолепен», — сказал Джонсон в интервью Squawka.