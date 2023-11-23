«Это мой клуб». Торрес рассказал, как Гвардиола отреагировал на уход игрока в «Барселону»

Вингер «Барселоны» Ферран Торрес вспомнил о том, как главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отреагировал на слова футболиста о том, что он хочет покинуть «горожан» ради перехода в каталонский клуб.

«Когда я сказал Пепу, что хочу подписать контракт с «Барселоной», он сказал мне: «Я просто не могу сказать тебе «нет». Это моя «Барса». Если клубы смогут договориться, то ты уйдёшь. «Барселона» есть «Барселона», — приводит слова Торреса журналист Фабрицио Романо со ссылкой на Wild Project в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, Торрес перешёл из «Манчестер Сити» в «Барселону» зимой 2022 года. За этот период 23-летний футболист принял участие в 87 матчах во всех турнирах, в которых отметился 19 голами и 11 результативными передачами.

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