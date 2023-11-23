Форвард ЦСКА Фёдор Чалов высказался о важности личной статистики

Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов поделился мыслями о важности личной статистики.

«Насколько мне важна личная статистика? Важна, но не первостепенна. Когда ты забиваешь, у тебя сразу становится больше игрового времени, больше шансов, ты более раскрепощённо себя чувствуешь на поле. Но основная цель — выступать в сильной команде, которая побеждает, которая выигрывает чемпионаты, берёт кубки, а ты вносишь вклад в это. А как ты это делаешь — забиваешь, отдаёшь, отрабатываешь — это уже второй вопрос. Да, от нападающих всегда ждут голов. Но если ты правильно действуешь в подыгрыше и другие люди становятся авторами голов, кто тебе скажет что-то против?», — приводит слова Фёдора Чалова «Комсомольская правда».

25-летний российский нападающий является воспитанником академии московского клуба. Чалов выступает за основную команду ЦСКА с 2016 года. За это время он принять участие в 242 матчах во всех турнирах, в которых забил 83 гола и отдал 40 результативных передач.