Владелец «Санта-Коломы» Мильштейн: благодарны Черышеву за великолепно проделанную работу

Владелец «Санта-Коломы» Дэн Мильштейн прокомментировал уход Дмитрия Черышева с поста главного тренера андоррской команды.

«Клуб и я благодарны Дмитрию за великолепно проделанную работу. Мы очень довольны результатами в достижении целей, которые были перед ним поставлены, когда мы принимали его на работу», — приводит слова Мильштейна «РБ Спорт».

Напомним, сегодня, 23 ноября, стало известно, что Дмитрий Черышев покинул пост главного тренера «Санта‑Коломы». 54-летний специалист возглавил клуб из Андорры в июле 2022 года. Под руководством Черышева команда впервые в своей истории дошла до третьего квалификационного раунда еврокубков. В третьем раунде Лиги конференций «Санта-Колома» уступила голландскому футбольному клубу «АЗ Алкмар».

«Санта-Колома» — андоррский футбольный клуб из одноименной деревни, выступающий в чемпионате Андорры. У «Санта-Коломы» наибольшее количество выигранных чемпионатов (12) и Кубков Андорры (8).