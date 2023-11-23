«Не соответствуют уровню РПЛ». Корнеев раскритиковал защитников «Сочи»

Бывший игрок и тренер сборной России по футболу Игорь Корнеев раскритиковал защитников «Сочи», заявив, что все они, кроме Ваньи Дркушича, не соответствуют уровню Российской Премьер-Лиги.

«Сочи» очень много пропускает. Дркушич не топовый футболист, но терпимый для РПЛ, лучший в защите, он один. А все остальные, кто играют, не соответствуют уровню. Нет нападения, нет защиты. В полузащите тоже есть шатания. Нобоа, может, не в физическом порядке, но он одним пасом может решить игру. Как только он выходит, сразу 2–3 момента. Нет стабильности состава. Много колебаний, также не помогают тренерские отставки», — приводит слова Корнеева «Матч ТВ».

Напомним, в текущем сезоне РПЛ «Сочи» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата, набрав 10 очков в 15 встречах. Команда пропустила 25 мячей в РПЛ.