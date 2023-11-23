Игрок «Спартака» Бабич: что касается Джикии, то я бы не хотел становиться проблемой

Футболист московского «Спартака» Срджан Бабич высказался о защитнике красно-белых Георгии Джикии.

«Что касается Георгия Джикии, то я бы не хотел становиться проблемой. Я здесь, чтобы помогать команде. Джикия — один из наших лучших игроков. Могу сказать о нём только хорошее. Отличный парень и футболист», — сказал Бабич в эфире «Матч ТВ».

27-летний Бабич перешёл в «Спартак» из испанской «Альмерии» прошлым летом за € 5 млн. В текущем сезоне сербский защитник провёл за красно-белых девять матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 4 млн.