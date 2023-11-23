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Фанаты сборной Бразилии облили Ди Марию пивом, аргентинец в ответ плюнул в болельщиков

Фанаты сборной Бразилии облили Ди Марию пивом, аргентинец в ответ плюнул в болельщиков
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Начало прошедшего матча отборочного раунда чемпионата мира — 2026 между сборными Бразилии и Аргентины было отложено из-за беспорядков на трибуне. Во время беспорядков на трибунах аргентинцы ушли в подтрибунное помещение. Когда они подходили к туннелю, фанаты бразильской команды облили полузащитника сборной Аргентины Анхеля Ди Марию пивом. В ответ на это футболист подпрыгнул и плюнул в сторону трибуны.

Напомним, из-за беспорядков начало матча квалификации ЧМ-2026 было перенесено на полчаса. На трибунах произошли столкновения между болельщиками и полицией. Поражение на «Маракане» стало для бразильцев первым за всю историю в рамках отбора на чемпионаты мира.

Победу в этом матче одержала сборная Аргентины благодаря голу Николаса Отаменди на 63-й минуте. Аргентинцы возглавляют турнирную таблицу отборочного раунда к ЧМ-2026 в Южной Америке, набрав 15 очков по результатам шести проведённых встреч. Бразилия занимает шестую строчку. В активе «селесао» семь очков.

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