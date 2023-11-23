Сарри: пять лет говорю о перегруженном календаре, но люди считают, что я ищу оправдания

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри ответил на вопрос, как он относится к тому, что футболисты играют в очень плотном графике.

«Я говорю об этом в течение пяти лет, но они обвиняют меня в поиске оправданий, но теперь все говорят о данной проблеме. Один игрок должен проводить за год максимум 50 матчей. По крайней мере, можно было бы начать реформы с мелочей, например, отказаться от летних турниров и вернуться к тому, чтобы проводить Кубок Италии в августе, заставляя даже большие команды играть на полях клубов из Серии С, которые из-за этого будут получать дополнительную прибыль», — приводит слова Сарри Sport Mediaset.

Напомним, после 12 туров чемпионата Италии «Лацио» набрал 17 очков и занимает десятое место в турнирной таблице.