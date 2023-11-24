«И чё, футболист, ты собираешься так играть?» Экс-игрок «Ростова» — об истории с Гамулой

Бывший нападающий «Химок» и «Ростова» Джамбулат Дулаев рассказал об одной истории с его тогдашним тренером Игорем Гамулой.

«Есть ли у меня истории с Гамулой? Даже две! Он любил меня, называл Зверек — потому что я был единственным нерусским в команде. Так вот, летим на матч в Пермь, одна из первых игр за дубль. Узнал, что буду в стартовом составе. Прилетели, до ужина три-четыре часа — а есть-то хочется. Иду в магазин, пишу пацанам: может, кому-то что-то надо. Естественно, все тоже голодные, человек 15 меня попросили купить сникерсы, шоколадки и прочее.

У Василича была сумасшедшая черта — появляться там, где не надо. Стою на кассе, набрал продуктов, весь в экипировке — а тут он! И между людей слышу: «И че, футболист, ты собираешься так играть?» Я попытался объяснить: это на всех. Но Гамуле разве объяснишь?

На следующий день игра. Я уже, конечно, мимо стартового состава, но на третьей минуте он вдруг отправляет меня разминаться. В жуткую метель. И что ты думаешь? Я разминался с третьей минуты по девяносто третью. А Василич потом спрашивает: «Теперь ты понял?» — «Теперь понял», — приводит слова Дулаева Sport24.