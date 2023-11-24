«Расисты всегда начеку». Родриго — об оскорблениях в свой адрес после игры с Аргентиной

Вингер сборной Бразилии и мадридского «Реала» Родриго Гоэс сообщил, что подвергся массовым оскорблениям на почве расизма в социальных сетях после матча южноамериканской квалификации к чемпионату мира 2026 года с Аргентиной (0:1).

«Расисты всегда начеку. Мои соцсети заполонили оскорбления и всякая подобная ерунда. Это то, что может увидеть каждый!

Если мы не будем делать то, что они хотят. Если мы не будем вести себя так, как они считают нужным. Если мы не перестанем надевать то, что им не нравится. Если мы не опустим головы, когда на нас в очередной раз нападут. Если мы займём места, которые, как они считают, принадлежат только им, только тогда расисты получат наказание за своё преступное поведение.

Их ждёт неудача! Мы не остановимся», — написал Родриго в соцсети Х (ранее Twitter).