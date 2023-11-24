«Как он на такое способен?» Дулаев — о том, как Карпин ругал Скопинцева из-за веса

Бывший нападающий «Химок» и дубля «Ростова» Джамбулат Дулаев рассказал, что главный тренер южан Валерий Карпин регулярно делал замечания Дмитрию Скопинцеву, который тогда играл за «Ростов».

«Диеты у Карпина в «Ростове»? Тогда еще у меня было все в порядке. Зато у Скопинцева были проблемы, Карпин постоянно по нему проходился. Дима был его любимчиком! Скопа за один выходной мог набрать два-три килограмма. Георгич всегда поражался: «Как профессиональный футболист на такое способен?», — приводит слова Дулаева Sport24.

Напомним, Скопинцев являлся игроком «Ростова» в 2016–2019 годах. С 2020 года и по сегодняшний день Дмитрий выступает за московское «Динамо». В текущем сезоне РПЛ Скопинцев провёл за бело-голубых 15 матчей, в которых забил один гол и отдал две голевые передачи.