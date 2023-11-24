Стало известно, почему Италия отказалась от заявки на проведение ЧМ-2030

Президент Итальянской федерации футбола (FIGC) Габриэле Гравина объяснил, почему Италия решила не подавать совместную с Саудовской Аравией и Египтом заявку на проведение чемпионата мира по футболу 2030 года.

«В мире спорта вопросы морали имеют основополагающее значение. Мы всегда говорим о ценностях, которые стараемся прививать молодым людям, рассказываем им о том, насколько важен имидж, страсть и уважение к великим ценностям спорта.

Мы решительно отвергли предложение с подобной заявкой, хотя и осознавали большую вероятность успеха такой комбинации с Италией, Египтом и Саудовской Аравией.

Мы сделали это из-за международных проблем, связанных с делом Реджени (Джулио Реджени — итальянский социолог, проводивший исследования в Египте. Исчез в этой стране в 2016 году, позже было обнаружено его мёртвое тело со следами пыток на нём. — Прим. «Чемпионата») и из-за того, что не разделяем некоторые ценности. Нельзя постоянно притворяться, что ничего не произошло», — приводит слова Гравины Football Italia.