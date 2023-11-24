Родриго — Месси на слова о победе на ЧМ: чемпионы мира, да? Все мы знаем, как ты выиграл

Портал Folha de Pernambuco со ссылкой на TyC Sports сообщил, какую фразу сказал бразильский нападающий Родриго в ответ на реплику лидера сборной Аргентины Лионеля Месси: «Мы чемпионы мира, почему мы трусы? Следи за своим языком».

Напомним, в связи со столкновениями, происходившими между болельщиками и полицией на трибунах, игроки сборной Аргентины решили вернуться в раздевалку. В итоге матч начался на полчаса позже запланированного.

После возвращения на поле Месси вступил в стычку с Родриго. Портал TyC Sports ранее рассказал, какими фразами обменялись тогда игроки.

«Вы трусы», — заявил бразилец аргентинцу после их возвращения на поле.

«Мы чемпионы мира, почему мы трусы? Следи за своим языком», — ответил Месси.

Folha de Pernambuco со ссылкой на TyC Sports дополняет, что в ответ на эту реплику Родриго сделал ироничное замечание о победе Аргентины на прошедшем турнире.

«Чемпионы мира, да? Все мы знаем, как ты выиграл», – сказал Родриго в ответ на фразу Месси о победе сборной Аргентины на ЧМ-2022.

Победу в этом матче одержала сборная Аргентины благодаря голу Николаса Отаменди на 63-й минуте. Аргентинцы возглавляют турнирную таблицу отборочного раунда к ЧМ-2026 в Южной Америке, набрав 15 очков по результатам шести проведённых встреч. Бразилия занимает шестую строчку. В активе «селесао» семь очков.