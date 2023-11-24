Холанд сможет сыграть с «Ливерпулем» после травмы, полученной в сборной

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд вернулся к тренировкам и будет готов принять участие в матче 13-го тура АПЛ с «Ливерпулем», сообщили источники ESPN.

Форвард получил травму лодыжки в товарищеском матче за сборную Норвегии против Фарерских островов 16 ноября. Из-за неё он пропустил игру скандинавской команды против Шотландии в отборе Евро-2024 и досрочно покинул её расположение.

В социальных сетях «Манчестер Сити» вечером в четверг, 23 ноября, появилась фотография 23-летнего Холанда во время тренировки на базе клуба. Он проходил лечение в клубе с начала недели.

Ранее врач сборной Норвегии сказал, что нападающий испытывал очень сильную боль. Проблема Холанда со здоровьем аналогична той, которая возникла у него в матче с «Борнмутом» в начале нынешнего сезона.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола должен дать дополнительную информацию о состоянии здоровья норвежского игрока на предматчевой пресс-конференции в пятницу.

Игра «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» пройдет 25 ноября и начнётся в 15:30. Команды занимают первое и второе места в АПЛ.

Памятные моменты манкунианского дерби: