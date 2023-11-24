Вингер «Реала» Родриго получил травму колена в матче со сборной Аргентины

Вингер «Реала Мадрид» Родриго вернулся из расположения сборной Бразилии с воспаленным коленом после удара, полученного в матче со сборной Аргентины (0:1), сообщает AS.

По информации источника, 22-летний футболист не вышел на тренировку со своими товарищами по команде, а остался в спортзале. У Родриго были взяты анализы, которые продолжатся сегодня, но клуб уверен, что в этом нет ничего серьезного, и все будет решено с помощью физиотерапевтического лечения.

При этом участие бразильца в матче чемпионата Испании с «Кадисом» (26 ноября) и Лиги чемпионов с «Наполи» (29 ноября) под вопросом.

В нынешнем сезоне Родриго сыграл 17 матчей, забил 5 мячей и отдал 4 голевых передачи.

После 13 туров «Реал» занимает второе место в Ла Лиге с 32 очками. Лидирует в чемпионате «Жирона» (34 очка).