Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Иттифак — Аль-Иттихад. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«А курить там можно?» Сарри ответил на вопрос о возможной работе в Саудовской Аравии

«А курить там можно?» Сарри ответил на вопрос о возможной работе в Саудовской Аравии
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер римского «Лацио» Маурицио Сарри ответил на вопрос о возможной работе в Саудовской Аравии.

«Саудовская Аравия? А курить там можно? Потом посмотрим», — приводит слова Сарри La Repubblica.

Маурицио Сарри возглавляет «Лацио» с июня 2021 года. Действующее соглашение 63-летнего специалиста с клубом рассчитано до июня 2023 года. Ранее Сарри тренировал «Челси» и «Ювентус». Под руководством Сарри лондонский клуб выиграл Лигу Европы. По окончании своего первого сезона у руля «Челси» итальянский специалист расторг контракт и чуть позже возглавил «Ювентус». Впоследствии туринский клуб сумел завоевать золотые медали Серии А.

После 12 туров чемпионата Италии «Лацио» набрал 17 очков и занимает десятое место в турнирной таблице. В следующем матче подопечные Сарри встретятся с «Салернитаной».

Материалы по теме
Сарри — о решении покинуть «Челси»: это была ошибка. В «Ювентусе» требовали победы в ЛЧ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android