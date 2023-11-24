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«А курить там можно?» Сарри ответил на вопрос о возможной работе в Саудовской Аравии

Главный тренер римского «Лацио» Маурицио Сарри ответил на вопрос о возможной работе в Саудовской Аравии.

«Саудовская Аравия? А курить там можно? Потом посмотрим», — приводит слова Сарри La Repubblica.

Маурицио Сарри возглавляет «Лацио» с июня 2021 года. Действующее соглашение 63-летнего специалиста с клубом рассчитано до июня 2023 года. Ранее Сарри тренировал «Челси» и «Ювентус». Под руководством Сарри лондонский клуб выиграл Лигу Европы. По окончании своего первого сезона у руля «Челси» итальянский специалист расторг контракт и чуть позже возглавил «Ювентус». Впоследствии туринский клуб сумел завоевать золотые медали Серии А.

После 12 туров чемпионата Италии «Лацио» набрал 17 очков и занимает десятое место в турнирной таблице. В следующем матче подопечные Сарри встретятся с «Салернитаной».