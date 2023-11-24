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«Страна без мяса!» Медведев и Семак посетили раздевалку СКА после победы над «Спартаком»

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак посетил матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между СКА и московским «Спартаком».

После игры Семак вместе с председателем правления «Зенита» Александром Медведевым появился в раздевалке СКА. Наставник петербургского хоккейного клуба Роман Ротенберг подарил Семаку свитер команды. Затем Семак, Ротенберг и Александр Медведев сделали совместную фотографию.

По окончании съёмки Медведев крикнул: «Рыбный день! Страна без мяса!»

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Напомним, 23 ноября в Санкт-Петербурге состоялся матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный СКА принимал московский «Спартак». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2.