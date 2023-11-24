Томас Мюллер не хочет снижать зарплату при подписании нового контракта с «Баварией»

Полузащитник Томас Мюллер не желает идти на большое снижение зарплаты, если вообще согласится продлить свой контракт с «Баварией», сообщает журналист Bild Тоби Альтшаффл.

По его информации, «Бавария» планирует сделать ставку на Джамала Мусиалу на позиции Мюллера. Принять решение будет непросто, но 34-летнему немцы в любом случае хочет продолжить свою карьеру до 2025 года — будь то в «Баварии» или где-то еще.

В услугах полузащитника заинтересован «Манчестер Юнайтед» и лично главный тренер команды Эрик тен Хаг. Клуб следит за тем, как проходят переговоры по переподписанию контракта.

Мюллер является воспитанником «Баварии», прошёл весь пусть от академии до основной команды. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает полузащитника в € 12 млн.

За свою карьеру Мюллер сыграл в футболке «Баварии» 680 матчей, забил 237 мячей и отдал 261 голевую передачу.

Вместе с «Баварией» Мюллер выиграл 12 чемпионатов Германии, шесть кубков Германии и восемь суперкубков Германии, а также две Лиги чемпионов, два Суперкубка УЕФА и два клубных чемпионата мира.