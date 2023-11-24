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Бекхэм рассказал, что его беспокоило по ходу переговоров с Месси

Бекхэм рассказал, что его беспокоило по ходу переговоров с Месси
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Совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм рассказал о переходе аргентинского нападающего Лионеля Месси в американский клуб.

«Мы всегда знали, что за Месси будет борьба. Я немного забеспокоился, когда им стала интересоваться «Барселона». Очевидно, что этот клуб дорог его сердцу, и ему не удалось как следует попрощаться. Это был единственный раз, когда я забеспокоился, что он может перейти в другой клуб.

Но мы сделали всё возможное, а потом получили звонок, в котором он сказал, что принял решение перейти к нам. У меня до сих пор мурашки по коже.

Я обещал жителям Майами, что хочу привести сюда лучших игроков мира. Думаю, такие вещи говорит каждый владелец, но Месси с первого дня был тем игроком, которого я мечтал привезти в Майами. Я вижу его в нашей форме, как он тренируется и играет, и не могу поверить, что в нашем клубе есть Лионель Месси», — приводит слова Бекхэма The Times.

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