Томас Тухель считает, что Мануэль Нойер должен быть первым номером в сборной Германии

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался на тему того, кто должен быть основным вратарём в сборной Германии.

«Я хотел бы сказать кое-что о Мануэле Нойере. Я считаю, что этот вопрос сам собой разрешится в мае или июне, если Ману будет здоров до этого времени и будет решать все вопросы в том психическом состоянии, в котором он находится сейчас. Тогда он вернется к своей прежней силе и продолжит формировать собственную вратарскую лигу», — приводит слова Тухеля kicker.

В декабре 2022 года Нойер сломал нижнюю часть бедра во время катания на лыжах в отпуске и выбыл до конца сезона-2022/2023, а также пропустил старт сезона 2023/2024.

В нынешнем сезоне после восстановления 37-летний голкипер провёл 5 матчей, из которых 2 сыграл на ноль, в остальных пропустил 5 мячей.

За сборную Нойер дебютировал в июне 2009 года. В составе Германии вратарь провёл 117 матчей, 48 из которых на ноль, в остальные пропустил 113 мячей. Вместе с немецкой сборной Нойер выиграл Чемпионат мира – 2014 в Бразилии.