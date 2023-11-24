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Луис Энрике оценил потенциал текущего состава «ПСЖ»

Луис Энрике оценил потенциал текущего состава «ПСЖ»
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике оценил текущий состав французской команды.

«На мой взгляд, у нас лучший состав в чемпионате. Единственное, каждый раз, когда игрок получает травму, это грустно, потому что он не сможет играть. Но состав у нас очень большой и имеет очень высокий уровень», — приводит слова Энрике пресс-служба «ПСЖ».

Напомним, 11 ноября состоялся матч 12-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Пари Сен-Жермен» и «Реймс». Команды играли на стадионе «Огюст Делон II» в Реймсе. «ПСЖ» одержал разгромную победу со счётом 3:0.

После 12 туров Лиги 1 команда Энрике набрала 27 очков и на текущий момент занимает первое место в турнирной таблице. Сегодня, 24 ноября, «ПСЖ» сыграет с «Монако». Матч начнётся в 23:00 мск.

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