Вандерсон: Галицкий точно заслужил чемпионский титул

Бывший нападающий «Краснодара» Вандерсон считает, что президент клуба Сергей Галицкий заслужил чемпионский титул РПЛ.

«Кто точно заслужил титул, так это президент Галицкий! Сейчас у «Краснодара» сильный состав, они идут за чемпионством. Возможно, наконец получится. «Зенит» очень силён — пять титулов подряд! Но, думаю, как только «Краснодар» возьмёт первый трофей, за ним придут следующие. У клуба хорошая инфраструктура, президент, директор. Есть всё для твоих тренировок, восстановления. Игроки могут полностью сконцентрироваться на футболе», — сказал Вандерсон в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.

Напомним, по итогам первого круга Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу.