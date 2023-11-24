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Вандерсон: Галицкий точно заслужил чемпионский титул

Вандерсон: Галицкий точно заслужил чемпионский титул
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Бывший нападающий «Краснодара» Вандерсон считает, что президент клуба Сергей Галицкий заслужил чемпионский титул РПЛ.

«Кто точно заслужил титул, так это президент Галицкий! Сейчас у «Краснодара» сильный состав, они идут за чемпионством. Возможно, наконец получится. «Зенит» очень силён — пять титулов подряд! Но, думаю, как только «Краснодар» возьмёт первый трофей, за ним придут следующие. У клуба хорошая инфраструктура, президент, директор. Есть всё для твоих тренировок, восстановления. Игроки могут полностью сконцентрироваться на футболе», — сказал Вандерсон в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.

Напомним, по итогам первого круга Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу.

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