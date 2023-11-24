Фомин: матч с ЦСКА очень важен — это прямой конкурент «Динамо» в борьбе за высокие места

Полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин поделился мыслями о предстоящем матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА.

«С ЦСКА всегда хорошие матчи. Всё посмотрим на поле. С турнирной точки зрения игра с ЦСКА очень важна, поскольку это наш прямой конкурент в борьбе за высокие места», — сказал Фомин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Матч ЦСКА — «Динамо» состоится в субботу, 25 ноября. Команды будут играть на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:30 мск.

На данный момент армейцы занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 24 очка после 15 туров. «Динамо» опережает ЦСКА на одно очко и располагается на третьей строчке.