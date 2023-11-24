«Урал» поздравил Тарханова с присвоением звания заслуженного тренера России

Футбольный клуб «Урал» поздравил бывшего тренера команды Александра Тарханова с присвоением звания заслуженного тренера России.

«Александр Фёдорович дважды руководил нашей командой, выходил с ней в финал Кубка России, одерживал яркие победы, спасал от вылета из РПЛ. После работы в роли главного тренера он занимал в «Урале» должность советника президента, занимался развитием детского и юношеского футбола в Екатеринбурге. Также Александр Тарханов входил в тренерский штаб сборной России, возглавлял ЦСКА и много других российских команд.

И сейчас, в 69 лет, он продолжает работать, занимаясь развитием юношеского футбола в футбольном клубе «Сочи». Его вклад в отечественный футбол неоценим. Гордимся Александром Фёдоровичем и желаем спортивного долголетия!» — говорится в сообщении «Урала», опубликованном в телеграм-канале клуба.