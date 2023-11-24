Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Наср — Аль-Охдуд. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Урал» поздравил Тарханова с присвоением звания заслуженного тренера России

«Урал» поздравил Тарханова с присвоением звания заслуженного тренера России
Аудио-версия:
Комментарии

Футбольный клуб «Урал» поздравил бывшего тренера команды Александра Тарханова с присвоением звания заслуженного тренера России.

«Александр Фёдорович дважды руководил нашей командой, выходил с ней в финал Кубка России, одерживал яркие победы, спасал от вылета из РПЛ. После работы в роли главного тренера он занимал в «Урале» должность советника президента, занимался развитием детского и юношеского футбола в Екатеринбурге. Также Александр Тарханов входил в тренерский штаб сборной России, возглавлял ЦСКА и много других российских команд.

И сейчас, в 69 лет, он продолжает работать, занимаясь развитием юношеского футбола в футбольном клубе «Сочи». Его вклад в отечественный футбол неоценим. Гордимся Александром Фёдоровичем и желаем спортивного долголетия!» — говорится в сообщении «Урала», опубликованном в телеграм-канале клуба.

Материалы по теме
Тарханов рассказал, чем ему запомнилась карьера Алана Дзагоева
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android