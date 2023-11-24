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Вандерсон: «Зенит» после зимы вернётся сильнее. «Краснодару» тоже нужно будет прибавить

Вандерсон: «Зенит» после зимы вернётся сильнее. «Краснодару» тоже нужно будет прибавить
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Бывший нападающий «Краснодара» Вандерсон высказался о лидерстве команды в чемпионате России в нынешнем сезоне.

«Я был немного удивлён. У многих клубов есть хорошие команды — такие, как «Динамо», «Зенит». Но «Краснодар» каждый год в группе лидеров. У клуба появляются новые игроки из академии, и они получают новый опыт, играя в лиге. Это очень хорошо для клуба — не приходится покупать слишком много новых футболистов. «Краснодар» всегда был сильной командой. Но два очка между «Зенитом» и «Краснодаром» — это мало. «Зенит» после зимней паузы вернётся более сильным с новыми игроками. Это нехорошо. Я буду очень рад, если «Краснодар» выиграет чемпионат. Но для этого ему тоже нужно прибавить за зиму», — сказал Вандерсон в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.

Напомним, по итогам первого круга Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу.

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