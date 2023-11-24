Экс-игрок «Ливерпуля» Барнс: чем-то Собослаи напоминает мне Джеррарда

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Джон Барнс сравнил венгерского футболиста «красных» Доминика Собослаи с экс-капитаном мерсисайдцев Стивеном Джеррардом.

«До его перехода в «Ливерпуль» я ничего о нём не слышал. Но как только я увидел Доминика, то понял, что он невероятный футболист. Чем-то он напоминает мне Стивена Джеррарда. Не так уж часто встречаешь центрального полузащитника, одинаково хорошо умеющего защищаться и атаковать. А он именно такой. Собослаи впечатляет, ему только 22 года, но он уже фантастический игрок. Он наш лучший игрок», — приводит слова Барнса talkSPORT.

Доминик Собослаи перешёл в «Ливерпуль» минувшим летом из «РБ Лейпциг». В 12 матчах английской Премьер-лиги сезона-2023/2024 венгерский полузащитник забил один мяч и сделал две результативные передачи.