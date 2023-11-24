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Экс-форвард «Краснодара» Вандерсон: люблю Россию. В этой стране мне было очень хорошо

Экс-форвард «Краснодара» Вандерсон: люблю Россию. В этой стране мне было очень хорошо
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Бывший нападающий «Краснодара» Вандерсон заявил, что любит Россию. По его словам, ему было очень хорошо и комфортно в стране.

«Я люблю Россию. В этой стране мне и моей семье было очень хорошо. Хочу сказать России спасибо за всё. Я никогда не забуду это время. Внимательно слежу за «Краснодаром». Сейчас команда очень достойно выступает в чемпионате и, может быть, даже выиграет титул в этом сезоне. Я на это надеюсь!

Самое яркое воспоминание о стране — это мой старт в России. Я пришёл в «Краснодар», «Зенит» подписал Халка. Была очень атмосферная лига. Я забил много голов, был лучшим нападающим в клубе. А ещё я стал автором первого хет-трика в истории «Краснодара» – в матче с «Анжи». Тоже особенный момент для меня», — сказал Вандерсон в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.

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