Дьяков: Личка подобрал ключи к команде — последние матчи «Динамо» в порядке

Бывший футболист «Динамо» Виталий Дьяков высказался о главном тренере бело-голубых Марцеле Личке.

«Динамо» набрало хорошую форму. Видно, что Личка подобрал ключи к команде. Была раньше ротация состава постоянная, а сейчас нашёл нужных игроков, которые стабильно играют. Последние матчи «Динамо» в порядке, поэтому и занимают третье место в таблице. Но все слишком рядом располагаются. Матч с ЦСКА, как любят говорить, будет за шесть очков. Да, у ЦСКА есть проблемы с составом, не знаю, что от них ожидать», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В трёх последних матчах Российской Премьер-Лиги московское «Динамо» одержало две победы (над «Оренбургом» и «Уралом») и сыграло вничью с «Сочи».