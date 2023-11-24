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«20 млн рублей в день». Экс-директор «Анжи» — о зарплате Это'О

«20 млн рублей в день». Экс-директор «Анжи» — о зарплате Это'О
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Бывший директор организационного департамента «Анжи» Дмитрий Балашов рассказал о зарплате камерунского нападающего Самуэля Это'О в махачкалинском клубе.

«Когда я был поражён цифрами? За всю жизнь со мной такое случилось лишь раз — как раз в «Анжи». Когда узнал сумму контракта Это'О. Вот это было оцепенение. Сколько? 20 млн рублей в день! Почему я запомнил — мы немедленно достали калькуляторы и начали переводить всё это в часы, минуты…

Это'О и квартиру в Москве снимали за € 80 тыс. в месяц. Да. С золотыми унитазами? Понятия не имею. Я там не был, не моя зона ответственности. Знаю, что это огромные апартаменты где-то в центре, с персональным лифтом, бассейном, сауной», — приводит слова Балашова «Спорт-экспресс».

Это’О выступал за «Анжи» с 2011 по 2013 год. В составе махачкалинского клуба нападающий провёл 73 матча, в которых забил 36 голов и сделал 16 результативных передач.

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