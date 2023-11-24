«Факел» анонсировал матч с «Рубином» в стиле фильма «Иван Васильевич меняет профессию»

Воронежский «Факел» анонсировал матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» в стиле известного советского фильма «Иван Васильевич меняет профессию».

«Факел» сыграет с «Рубином» в это воскресенье, 26 ноября, на «Ак Барс Арене» в Казани. Начало игры — в 16:30 по московскому времени. После 15 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 «Рубин» располагается на восьмом месте турнирной таблицы, набрав 22 очка. «Факел» занимает 10-е место.

«Иван Васильевич меняет профессию» — советская комедия 1973 года, снятая режиссёром Леонидом Гайдаем по мотивам пьесы Михаила Булгакова «Иван Васильевич». Главные роли в картине исполнили Юрий Яковлев, Леонид Куравлёв, Александр Демьяненко и Наталья Селезнёва.