Пикущак: для Гончаренко матч с «Краснодаром» будет принципиальным

Бывший игрок «Краснодара» Игорь Пикущак поделился мнением о предстоящем матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «быки» сыграют с «Уралом».

«Лёгкой игры с «Уралом» у «Краснодара» не будет. «Урал» борется за любое очко, которое можно добыть. Плюс для Гончаренко это будет принципиальный матч. Когда играешь против бывшей команды, это психологический момент. Лёгкой прогулки не получится. Будет напряжённый матч с небольшим количеством голов», — сказал Пикущак в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Матч между «Уралом» и «Краснодаром» состоится в воскресенье, 26 ноября. Команды будут играть на стадионе «Екатеринбург Арена». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:00 мск.