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Игрок «Зенита» Мантуан рассказал о сомнениях перед переездом в Россию во время СВО

Игрок «Зенита» Мантуан рассказал о сомнениях перед переездом в Россию во время СВО
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Футболист «Зенита» Густаво Мантуан рассказал, как принимал решение о переезде в Россию из Бразилии во время СВО.

«Когда появилась возможность приехать сюда, в первую очередь я позвонил бразильцам, которые были здесь, чтобы узнать, как обстоят дела в стране, потому что мне и моей семье было очень страшно. Но все меня полностью успокоили, поэтому, после того, как они мне рассказали, я не сомневался, что приеду сюда. Я был очень удивлён клубом, я уже знал «Зенит», но не знал о нашей структуре, о тренировочном центре, о стадионе, о передвижении по России, я был очень удивлён здесь», — приводит слова Мантуана Meu Timao.

22-летний полузащитник выступает за «Зенит» с июля 2022 года. Первый сезон в России футболист провёл на правах аренды из бразильского «Коринтианса», а полноценным игроком санкт-петербуржцев Густаво стал летом этого года. За это время Мантуан принял участие в 49 матчах «Зенита», в которых забил девять голов и отдал шесть результативных передач.

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