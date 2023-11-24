Экс-форвард «Краснодара»: бан России — полное дерьмо для чемпионата и клубов

Бывший нападающий «Краснодара» Вандерсон высказался о своём отношении к бану российских команд на международной арене.

«Это полное дерьмо для чемпионата и клубов. Клубам не хватает конкуренции с европейскими командами, а болельщикам — атмосферы», — сказал Вандерсон в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.

Напомним, российские клубы и сборные отстранены от международных турниров по решению ФИФА и УЕФА из-за политической ситуации в мире.

Вандерсон перешёл в «Краснодар» из шведского клуба ГАИС в сентябре 2012 года, за неполные пять лет принял участие в 155 официальных матчах, забив в них 50 мячей. В сезоне-2012/2013 Вандерсон стал лучшим бомбардиром чемпионата России. Он является одним из лучших снайперов в истории клуба, уступая по количеству голов лишь Фёдору Смолову и Ари.