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Защитник «Динамо» Лепский: в дерби с ЦСКА будет тяжело — армейцы набрали неплохой ход

Защитник «Динамо» Лепский: в дерби с ЦСКА будет тяжело — армейцы набрали неплохой ход
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Защитник «Динамо» Иван Лепский поделился мыслями о предстоящем матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА.

«ЦСКА — хорошая команда, которая играет в привлекательный футбол. Они набрали неплохой ход, поэтому «Динамо» будет тяжело. Но на такое дерби не нужна дополнительная мотивация — будет битва», — сказал Лепский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Матч ЦСКА — «Динамо» состоится в субботу, 25 ноября. Команды будут играть на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:30 мск.

На данный момент армейцы занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 24 очка после 15 туров. «Динамо» опережает ЦСКА на одно очко и располагается на третьей строчке.

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