Холанд забил 39% от всех голов «Манчестер Сити» в АПЛ с начала сезона-2022/2023

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд забил 39% от общего числа голов «горожан» в матчах английской Премьер-лиги с начала прошлого сезона.

Норвежец — лидер по этому показателю среди всех игроков высшего английского дивизиона. Второе место занимает ныне нападающий «Баварии» Гарри Кейн (32%), в прошлом выступавший за «Тоттенхэм». На третьем месте располагается футболист «Ливерпуля» Мохамед Салах (28%), четвёртый — форвард «Ноттингем Форест» Тайво Авонийи (27%), пятый — Каллум Уилсон из «Ньюкасла» (26%).

К «Ман Сити» Холанд присоединился летом 2022 года из дортмундской «Боруссии». В прошлом сезоне норвежский форвард забил 36 голов в 35 матчах английской Премьер-лиги, сделал восемь результативных передач и помог «горожанам» оформить требл — команда Гвардиолы выиграла Премьер-лигу, Лигу чемпионов и Кубок Англии. В 12 матчах внутреннего первенства в нынешнем сезоне 22-летний футболист отличился 13 раз.