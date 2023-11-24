Вандерсон дополнил символическую сборную «Краснодара» за первое 10-летие клуба

Бывший нападающий «Краснодара» Вандерсон дополнил символическую сборную «быков» за первое 10-летие клуба. Напомним, в 2018 году «Краснодар» включил Вандерсона в символическую сборную 10-летия, которая выглядела следующим образом: Дикань, Гранквист, Калешин, Петров, Мартынович, Перейра, Мамаев, Газинский, Вандерсон, Жоаозиньо, Смолов.

«Видел эту сборную. Все эти футболисты заслужили попадания сюда, они много сделали для «Краснодара». Но в истории клуба были и другие достойные игроки, например, Лаборде, Ари, Рамирес, другой Вандерсон, Классон. Все они были большими и высококлассными футболистами», — сказал Вандерсон в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.

Напомним, Вандерсон перешёл в «Краснодар» из шведского клуба ГАИС в сентябре 2012 года, за неполные пять лет принял участие в 155 официальных матчах, забив в них 50 мячей. В сезоне-2012/2013 Вандерсон стал лучшим бомбардиром чемпионата России. Он является одним из лучших снайперов в истории клуба, уступая по количеству голов лишь Фёдору Смолову и Ари.