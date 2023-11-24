В РФС подтвердили, что матч сборной Кубы войдёт в Книгу рекордов России

Товарищеский матч между Россией и Кубой (8:0) войдёт в Книгу рекордов России. Это «Чемпионату» подтвердили в службе коммуникаций РФС.

Напомним, ранее сообщалось, что матч российской национальной команды со сборной Кубы (8:0) будет внесён в Книгу рекордов России. Сборная России побила собственный рекорд по числу футболистов, забивших в одном матче. В игре с Кубой в составе россиян забили восемь разных человек. Отмечалось, что церемония внесения пройдёт в начале декабря. Планируется, что в ней могут принять участие Валерий Карпин и руководство РФС.

Голы в ворота сборной Кубы забивали Иван Обляков, Александр Головин, Антон Миранчук, Александр Сильянов, Александр Соболев, Данил Пруцев, Никита Кривцов и Андрей Мостовой.