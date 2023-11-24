Капитан «Ливерпуля» ван Дейк — о критике: с этим ничего нельзя сделать

Защитник и капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк рассказал о своём отношении к критике.

«В прошлом сезоне у меня были приятные и не очень моменты, хорошие и плохие игры. Я придерживался и придерживаюсь очень высоких стандартов, и когда что-то идёт не так, значит, есть какая-то проблема. Сейчас я чувствую себя хорошо физически и психологически, чувствую, что я важен. Для меня самое главное — отношение партнёров по команде и тренера. Весь шум извне, будь он очень хорошим или очень плохим, — это только шум извне. С этим ничего не поделаешь», — приводит слова ван Дейка This is Anfield.

В нынешнем сезоне нидерландский защитник провёл 10 матчей в рамках английской Премьер-лиги и записал на свой счёт две результативные передачи.