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«Милан» вызвал 15-летнего нападающего на матч Серии А с «Фиорентиной»

«Милан» вызвал 15-летнего нападающего на матч Серии А с «Фиорентиной»
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15-летний нападающий Франческо Камарда вызван главным тренером «Милана» Стефано Пиоли на матч 13-го тура Серии А с «Фиорентиной». Об этом сообщает Sport Mediaset.

Из-за травм и дисквалификаций атакующих игроков в обойме «Милана», Пиоли мог рассчитывать в центре нападения только на Луку Йовича.

Если Камарда примет участие в матче с «Фиорентиной», то станет самым молодым игроком в истории Серии А. Рекорд на данный момент принадлежит защитнику «Болоньи» Уиздому Амею, который вышел на замену в матче с «Дженоа» в возрасте 15 лет и 274 дней.

На юниорском уровне Камарда забил 485 голов в 89 матчах. В текущем сезоне Франческо принял участие в 13 матчах молодёжной команды «Милана», в которых забил семь голов и отдал две результативные передачи.

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