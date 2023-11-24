Вандерсон: финал Кубка с «Ростовом» — самое большое разочарование в «Краснодаре»

Бывший нападающий «Краснодара» Вандерсон рассказал, чем запомнился финал Кубка России 2014 года.

«Этот финал — самое большое разочарование за всю мою карьеру в «Краснодаре». Это было очень важное событие для команды, всего клуба. Мы были максимально сконцентрированы на том, чтобы завоевать первый трофей в истории «Краснодара». К сожалению, проиграли «Ростову» по пенальти. Помню, как в дополнительное время у меня был хороший момент, но не удалось забить. В тот день я испытал глубокое разочарование. Часто вспоминаю этот момент в разговорах с друзьями в Бразилии», — сказал Вандерсон в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.

Напомним, Вандерсон перешёл в «Краснодар» из шведского клуба ГАИС в сентябре 2012 года, за неполные пять лет принял участие в 155 официальных матчах, забив в них 50 мячей. В сезоне-2012/2013 Вандерсон стал лучшим бомбардиром чемпионата России. Он является одним из лучших снайперов в истории клуба, уступая по количеству голов лишь Фёдору Смолову и Ари.